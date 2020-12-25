Еще пять водителей в Карелии пополнили список тех, кто лишится прав из-за пьяной езды

За управление транспортом в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде штрафа и лишения прав, напомнили в ГИБДД Карелии.

Минувшей ночью инспекторы остановили четырёх пьяных водителей.

В пятницу, 25 декабря, около 22.00 в селе Ведлозеро Пряжинского района инспекторы ГИБДД отстранили от управления автомобилем местного 45-летнего жителя в состоянии опьянения!

Нарушитель привлечен к ответственности, ему грозит наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления автомобилем на срок от 1.5 до 2 лет.