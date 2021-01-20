Еще трех тяжелых больных коронавирусом в Карелии за сутки подключили к аппаратам ИВЛ

Медики борются за жизни 11 крайне тяжелых больных коронавирусной инфекцией, сообщил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.

По данным министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, на сегодняшний день в ковид-центрах находятся 680 человек.

Из них 540 – в состоянии средней тяжести, 129 – тяжелых больных. И еще у 11 человек состояние фиксируется как крайне тяжелое, они подключены к аппаратам ИВЛ.

На 21 января в больницах Карелии доля свободных коек увеличилась с 19.2% до 24.9%.

Напомним, за минувшие сутки в Карелии от коронавируса умерли три человека и 285 заразились COVID-19. Всего в республике за время пандемии инфицированы 33687 человека. Выздоровели – 28013. Умерли 207 пациентов.