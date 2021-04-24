Еще три пациента в Карелии скончались от коронавируса

Оперативный штаб карельского правительства по борьбе с коронавирусом сообщил о новых подтвержденных случаях гибели от COVID-19.

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавирусной инфекции, заявили в оперштабе. В Пряжинской ЦРБ скончался житель села Ведлозеро 1959 года рождения, в Госпитале для ветеранов войн скончался житель Петрозаводска 1986 года рождения, в Пудожской ЦРБ скончалась жительница Пудожа 1949 года рождения. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Коронавирусная инфекция в Карелии за минувшие сутки выявлена у 38 человек. Из этого числа заболевших — 37 человек, из них 23 имеют симптомы средней тяжести, один человек в тяжелом состоянии. Выздоровели еще 59 человек.

Согласно официальным данным, с начала пандемии в Карелии от коронавируса умерли 456 человек. Число выздоровевших за этот период — 43573 человека. Эта информация содержится на странице в соцсети главы Минздрава республики Михаила Охлопкова.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7418,6 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3239,5 случая, по Северо-Западу — 5696,2.