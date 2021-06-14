Еще три смерти от коронавируса зарегистрированы в Карелии

Всего с начала пандемии от коронавируса умерли 587 человек, сообщил глава Минздрава Карелии.

По данным на 11 июня, за сутки зарегистрировано три летальных исхода от COVID-19. Число жертв коронавируса увеличилось до 587. Об этом сообщает министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на своей странице в соцсети.

Коронавирус за минувшие сутки выявлен у 67 жителей республики. Из них заболевших — 62, средней тяжести — 19, тяжелых пациентов — 1, крайне тяжелых нет.

В больницах с коронавирусом находятся 424 пациента, включая 7 крайне тяжелых пациентов, подключенных к ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 48249, в том числе 4490 детей.

За сутки выздоровел еще 61 пациент. Всего выписанных по выздоровлению 46459 человек.