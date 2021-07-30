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Еще три жителя Карелии стали жертвами коронавируса за последние сутки

Новости. Общество
09:37, 02 Августа 2021
фото: © Гавриил Григоров / ТАСС

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Общее число жертв коронавируса в республике увеличилось до 728 человек, сообщил министр здравоохранения Михаил Охлопков.

По данным на 2 августа, за сутки коронавирус был выявлен у 155 жителей республики, из них 154 не были привиты. Заболели также 154 человека, в состоянии средней тяжести находятся 21 пациент, 6 тяжелых, больных, госпитализированных в крайне тяжелом состоянии (на ИВЛ), — нет.

В ковид-центрах проходят лечение 774 больных коронавирусом, из них 5 крайне тяжелых (на ИВЛ), два пациента подключены к инвазивной ИВЛ.

Общее число инфицированных составляет 56 300 человек.

За минувшие сутки зарегистрировано еще три смерти от COVID-19. Общее число жертв коронавируса увеличилось до 728 человек.

За сутки выздоровели еще 175 пациентов. Всего выписанных по выздоровлению 52 712 человек.

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