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Еще три человека скончались от коронавируса в Карелии

Новости. Общество
09:37, 18 Мая 2021
фото: © РИА Новости / Илья Питалев
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Общее число жертв COVID-19 в республике увеличилось до 515 человек, сообщили в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

По данным регионального оперштаба по борьбе с COVID-19 на 18 мая, в Карелии подтверждены еще три летальных исхода от коронавирусной инфекции: в Беломорской ЦРБ скончался 71-летний житель Беломорска, в Госпитале для ветеранов войн - 85-летняя жительница Кондопоги, в Медвежьегорской ЦРБ - 61-летняя жительница Великой Губы. Все трое пациентов имели сопутствующие хронические заболевания.

Всего с начала пандемии в Карелии умерли 515 человек.

За минувшие суки коронавирусная инфекция в республике выявлена у 55 человек. Из этого числа заболевших — 51 человек, из них 13 имеют симптомы средней тяжести.

Общее число инфицированных на сегодняшний день составляет 46557.

За сутки выздоровели еще 58 человек. Всего выписаны по выздоровлению 44705 пациентов.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии — 7581,8 случая на 100 тысяч населения, по России этот показатель составляет 3372,8 случая, по Северо-Западу — 5885,9.

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Вася
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