Еще трое пациентов умерли от коронавируса в Карелии

Пандемия коронавируса унесла жизни еще трех пациентов, сообщают в Минздраве республики.

В Карелии подтверждены еще три смерти от коронавируса. Об этом указано в таблице, размещенной на странице главы регионального Минздрава Михаила Охлопкова.

Общее число жертв пандемии COVID-19 достигло 686 человек.

За сутки выявлено 180 инфицированных (177 человек не были привиты). Из них заболевших — 175 человек, средней тяжести — 22 человека, тяжелых — 10 человек, крайне тяжелых/ИВЛ — нет.

За сутки выздоровели 168 человек.

Всего с начала пандемии коронавирус был обнаружен у 53882 человек. За все время выздоровели 50242 человека.