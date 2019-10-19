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Новости. Криминал
16:00, 19 Октября 2019
фото: Столица на Онего

"Если я пикну, то он зарежет мою дочь"

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Очередная страшная история из жизни "петрозаводского маньяка" прозвучала в Верховном суде Карелии.

В Верховном суде Карелии продолжается рассмотрение дела Антона Ипатова, которого обвиняют в убийстве двух девушек, попытке убийства несовершеннолетней знакомой и других преступлениях.

Судебный процесс ведет судья Денис Катанандов. Дело рассматривается уже больше месяца, и на каждом заседании присутствующие слышат одну за другой жуткие истории из жизни "петрозаводского маньяка".

Так, 17 октября свидетельские показания дала бывшая сожительница Ипатова – Ксения.

Ксения рассказала, как Ипатов бил ее, когда они жили вместе, как из ревности изувечил знакомого, как она с ним тащила изрезанную и истекающую кровью несовершеннолетнюю возлюбленную Ипатова к нему в общагу и как "петрозаводский маньяк" хвастался охотничьим ножом, которым он "девок грохнул".

"После нашего расставания он начал пить запоями, – сказала свидетельница. – Он жил рядом, и я его часто видела пьяным. В пьяном состоянии у него сносит крышу. Когда мы на Кукковке жили, он выпил и набросился на меня, жестоко избил ногами. А однажды я пришла домой, он был пьян. Я стала выгонять его. Он достал нож, изрезал мне все пальто, но раны не нанес, потому что я убегала от него. Я стала его успокаивать, он меня послушал и убрал нож. А в 2017 году он взял нож, приставил к горлу и сказал, что если я пикну, то он зарежет мою дочь. Я промолчала, чтобы он успокоился и убрал нож. Он всегда говорил, если я заявлю в полицию об избиениях или о чем-нибудь, то он меня убьет".

Полный текст читайте здесь.

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