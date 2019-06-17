Лучшие умы карельского правительства бьются над вопросом, как успешно продать образ Карелии китайскому раю. Но пока без толку, говорит политолог Реут.

-Несколько дней назад встречался с коллегой – московским исследователем, специализирующимся на современном Китае, - написал Олег Реут в своей статье. - Он то ли в шутку, то ли всерьёз спросил: стали ли региональные власти понимать риски, которые несёт навязываемая федеральным центром стратегия выстраивания экономического сотрудничества с Китаем. Я ответил, что всё пока как-то непонятно. В Поднебесную регулярно командируются ответственные чиновники, но никаких новых заводов и фабрик пока в республике не появляется.

За счёт бюджета будут приглашены китайские блогеры, которых накормят-напоят и покажут природные щедроты гостеприимной Карелии с надеждой, что они (блогеры) донесут китайским товарищам важную новость о ждущих их на русском Севере гостиницах и ресторанах. Ведь пока, как получается , туристы из КНР "привыкли приехать со своим экскурсоводом, не заплатить нам ни копейки, напрямую заплатить за объект показа и средство размещения". "Было бы странным ожидать другого", – парировал коллега. "При средней зарплате в 460 долларов в месяц путешествия даже в Читу или в Иркутск не рассматриваются как массовые направления. Куда уж тут Петрозаводску?".

В этих размышлениях, конечно, есть рациональное зерно. И здесь в первую очередь стоит разделять привлекательность для туристов, желающих своими глазами посмотреть новые удивительные места, и условия для ведения современного бизнеса. От многих петрозаводских предпринимателей приходилось слышать практически единогласное "если китайцы захотят что-то купить в Карелии, то приедут и купят, а инвестировать они сюда не будут – они хотят, чтобы все покупали у них". Действительно, ни цена рабочей силы, ни транспортная доступность, а точнее – удалённость, ни регуляторная среда не стимулируют потенциальных китайских инвесторов обратить внимание на гипотетические возможности совместных проектов. Сама по себе Карелия с её крайне ограниченным потребительским спросом не интересна как рынок сбыта. А если и говорить о рынке сырья, то "лес в Сибири, камень на Урале, рыба в Приморье".

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