Подписаться
Новости. Общество
11:41, 17 Июня 2019
фото: gov.karelia.ru

"Если китайцы захотят что-то купить в Карелии, то приедут и купят"

Загрузка...

Лучшие умы карельского правительства бьются над вопросом, как успешно продать образ Карелии китайскому раю. Но пока без толку, говорит политолог Реут.

-Несколько дней назад встречался с коллегой – московским исследователем, специализирующимся на современном Китае, - написал Олег Реут в своей статье. - Он то ли в шутку, то ли всерьёз спросил: стали ли региональные власти понимать риски, которые несёт навязываемая федеральным центром стратегия выстраивания экономического сотрудничества с Китаем. Я ответил, что всё пока как-то непонятно. В Поднебесную регулярно командируются ответственные чиновники, но никаких новых заводов и фабрик пока в республике не появляется.

За счёт бюджета будут приглашены китайские блогеры, которых накормят-напоят и покажут природные щедроты гостеприимной Карелии с надеждой, что они (блогеры) донесут китайским товарищам важную новость о ждущих их на русском Севере гостиницах и ресторанах. Ведь пока, как получается , туристы из КНР "привыкли приехать со своим экскурсоводом, не заплатить нам ни копейки, напрямую заплатить за объект показа и средство размещения". "Было бы странным ожидать другого", – парировал коллега. "При средней зарплате в 460 долларов в месяц путешествия даже в Читу или в Иркутск не рассматриваются как массовые направления. Куда уж тут Петрозаводску?".

В этих размышлениях, конечно, есть рациональное зерно. И здесь в первую очередь стоит разделять привлекательность для туристов, желающих своими глазами посмотреть новые удивительные места, и условия для ведения современного бизнеса. От многих петрозаводских предпринимателей приходилось слышать практически единогласное "если китайцы захотят что-то купить в Карелии, то приедут и купят, а инвестировать они сюда не будут – они хотят, чтобы все покупали у них". Действительно, ни цена рабочей силы, ни транспортная доступность, а точнее – удалённость, ни регуляторная среда не стимулируют потенциальных китайских инвесторов обратить внимание на гипотетические возможности совместных проектов. Сама по себе Карелия с её крайне ограниченным потребительским спросом не интересна как рынок сбыта. А если и говорить о рынке сырья, то "лес в Сибири, камень на Урале, рыба в Приморье".

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
pupsik
2019-06-17 12:09:31
что то про отправку рыбы больше ничего не слышно
кир
2019-06-17 11:54:02
Если человек идиот, то это надолго.(с)
zanoza
2019-06-17 11:53:03
Дружба с Китаем нынче в тренде у федеральной власти, ну а региональным властям ничего не приходится как "продвигать" эту дружбу всеми мыслимыми и немыслимыми способами,даже в ущерб собственной экономике.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.06.2019, 06:40
Жительница Карелии написала Путину об отчаянии и злости местных рыбаков, которым запретили заниматься традиционным промыслом
14.06.2019, 10:23
В ГИБДД рассказали подробности утреннего смертельного ДТП на трассе в Карелии
16.06.2019, 09:01
В соцсетях возмутились подорожавшему проезду в маршрутках Петрозаводска
10.06.2019, 09:22
Звезды российской эстрады выступят в Карелии в честь юбилея Кондопожского ЦБК
15.06.2019, 09:00
В Петрозаводске женщина погибла под колесами иномарки
16.06.2019, 10:38
Водитель погиб в перевернувшемся джипе в Карелии

Аналитика

Сегодня 11:24
Капитал
Как успешно продать образ Карелии китайскому раю?
Лучшие умы карельского правительства бьются над этим вопросом, но пока без толку.
В ЖК "Народный" можно купить квартиры по очень низким ценам
Сегодня 09:37
Шандалович рассказал, почему в его кабинете висит портрет Зильбера 1
16.06.2019 09:03
Большой ремонт Ирины Мирошник 17
14.06.2019 14:28
Туристы – это проблема или деньги?
13.06.2019 09:38
Вся аналитика

Чтиво

13.06.2019 10:56
Личное мнение
"Дружба уже не так актуальна?" 12
Публикуем обращение членов правления Союза архитекторов Карелии по поводу установки стелы Воинской славы на месте Дерева Дружбы.
Без эмоций
11.06.2019 14:31
Стела "Город воинской славы" оказалась дороже "Дерева дружбы" 12
10.06.2019 15:50
"Костная клиника": правильный подход к лечению боли в спине
10.06.2019 09:39
архив чтиво

Медиа

Соревнования бодибилдеров 2019 в Петрозаводске
16.06.2019 17:58
все фото и видео

Опрос

Как изменилась ваша зарплата за последний год?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»