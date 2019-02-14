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Новости. Криминал
11:05, 14 Февраля 2019

"Если вдруг меня убьют на этапе в зону, то прошу винить правоохранительные органы Карелии"

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Бывший начальник управления Госавтодорнадзора по Карелии Рафаил Галикеев рассказал в суде, что боится за свою жизнь при этапировании в колонию.

В ноябре 2018 года Петрозаводский городской суд приговорил Галикеева к пяти годам колонии, а его бывшего коллегу Евгения Шелковникова отправили за решетку на 6 лет.

Осужденные не согласились с приговором первой инстанции и направили апелляционные жалобы в Верховный суд Карелии.

Последнее слово в Верховном суде Рафаил Галикеев начал с неожиданного заявления.

"Хотел бы заявить, что если вдруг меня или Шелковникова убьют на этапе в зону, то прошу винить правоохранительные органы Карелии. Не хочу совершать никаких суицидов, не планирую... (тут Галикеевым указан способ совершения суицида – прим. ред.) в камере. Хочу выйти на свободу и воспитывать своих детей. Очень ценю и люблю жизнь и хочу дожить до старости", - сказал он.

"Поэтому официально заявляю под протокол, что никаких планов у меня на суицид нет, меня будут этапировать по России, и я реально очень беспокоюсь за свою жизнь", - добавил экс-чиновник.

Подробнее читайте здесь.

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Комментарии

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АК
2019-02-14 13:08:02
Ну будет одним казнокрадом и драчуном меньше, ничего страшного не произойдёт.
помойное вЕдро
2019-02-14 11:49:04
Сказал, что ни собирается, а сам возьмёт и... (указан способ совершения суицида – прим. авт.) Какой резонанс будет, представляете?!
Ванёк
2019-02-14 11:31:00

Николай Петрович Доброе утро,просыпайтесь по скорее , перестройка окончилась бесславно в 90 году , а сейчас на дворе дикий капитализм .
Ванёк
2019-02-14 11:27:02
Да на зоне сложно , там всё по понятиям , это не подчинённым в кабинете морду бить и Карелию обворовывать . Слабенькие какие то взяточники пошли , всё плачутся . .
Николай Петрович
2019-02-14 11:24:50
До чего "мы" дошли с этой "перестройкой..."

zanoza
2019-02-14 11:17:15
"Хочу выйти на свободу и воспитывать своих детей. Очень ценю и люблю жизнь и хочу дожить до старости", - сказал он. Но это как карта ляжет , однако. Не в санаторий отправляют за "большие заслуги".
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