"Если вдруг меня убьют на этапе в зону, то прошу винить правоохранительные органы Карелии"

Бывший начальник управления Госавтодорнадзора по Карелии Рафаил Галикеев рассказал в суде, что боится за свою жизнь при этапировании в колонию.

В ноябре 2018 года Петрозаводский городской суд приговорил Галикеева к пяти годам колонии, а его бывшего коллегу Евгения Шелковникова отправили за решетку на 6 лет.

Осужденные не согласились с приговором первой инстанции и направили апелляционные жалобы в Верховный суд Карелии.

Последнее слово в Верховном суде Рафаил Галикеев начал с неожиданного заявления.

"Хотел бы заявить, что если вдруг меня или Шелковникова убьют на этапе в зону, то прошу винить правоохранительные органы Карелии. Не хочу совершать никаких суицидов, не планирую... (тут Галикеевым указан способ совершения суицида – прим. ред.) в камере. Хочу выйти на свободу и воспитывать своих детей. Очень ценю и люблю жизнь и хочу дожить до старости", - сказал он.

"Поэтому официально заявляю под протокол, что никаких планов у меня на суицид нет, меня будут этапировать по России, и я реально очень беспокоюсь за свою жизнь", - добавил экс-чиновник.

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