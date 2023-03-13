Смертность в республике превышает рождаемость более чем вдвое.

Естественная убыль населения Карелии в 2022 году составила свыше 5,3 тысячи человек. Как сообщил Росстат, в прошлом году в республике родились 4383 человека, а ушли из жизни 9688 человек. Таким образом, смертность в регионе превысила рождаемость более чем вдвое.

Однако по сравнению с 2021 годом естественная убыль населения существенно сократилась — более чем на 2 тысячи человек. Связано это, скорее всего, с завершением эпидемии коронавирусной инфекции, которая стала одной из причин избыточной смертности по всему миру.