Естественная убыль населения Карелии выросла за год в 1,5 раза

Карелия потеряла в 2020 году почти 5 тыс. жителей, в основном, из-за естественной убыли.

Об этом говорится в пресс-выпуске «Карелиястата» о численности населения республики за прошлый год.

По состоянию на 1 января 2021 года количество жителей республики составило 609,1 тыс. человек и уменьшилось по сравнению с 1 января 2020 года на 4,99 тыс. человек или на 0,8%.

Снижение численности населения за 2020 год обусловлено, в основном, естественной убылью, которая достигла 4,9 тыс. человек. По сравнению с 2019 годом этот показатель увеличился в 1,5 раза.

О миграционной убыли читайте в интернет-газете «Вести Карелии».