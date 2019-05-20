"Эти замечательные церкви погибли навсегда, сколько бы их копий ни возводилось"

Михаил Мильчик, один из крупнейших в мире специалистов по деревянной архитектуре и реставрации, высказался о судьбе памятников в Карелии.

Интернет-журнал "Лицей" с разрешения Михаила Мильчика опубликовал его размышления о судьбе памятников деревянного зодчества:

"Для России гибель Успенской церкви в Кондопоге - трагедия не меньшая, чем пожар Notre Dame de Paris, а, может быть, даже большая, - считает Мильчик. - Всё же парижский собор может быть и будет отреставрирован: сохранились стены, многие своды, витражи, а в Кондопоге сгорело всё, а оставшаяся небольшая часть обгоревшего алтарного прируба реставрации не подлежит. Только консервация, которая будет напоминать о потере.

Выводы же для тех, кто это понимает и воспринимает как личное горе очевиден: писать, выступать, кричать в СМИ о том, что оставшиеся уже немногие памятники деревянного зодчества федерального значения должны быть немедленно оснащены средствами автоматического пожаротушения, как это уже давно сделано в Норвегии. И второе: церковь в Кондопоге как любой великий памятник искусства не поддается восстановлению: сгорели расписное небо, подлинный иконостас, чуть ли не единственный еще сохранявшийся в деревянном храме, замечательные резные столбы в трапезной со следами цвета, огромные окладные бревна более 40 см в диаметре…

Подлинные памятники погибают навсегда: это трагично, но факт. Любая, даже добросовестная копия будет в лучшем случае макетом в натуральную величину. <…> А в Карелии дошли до того, что разрушают памятник, не дожидаясь пожара, руками своих и московских чиновников под видом так называемой реставрации. Я имею в виду гибель более древней церкви, чем Успенская, - уничтожение замечательного шатрового храма великомученицы Варвары в Яндомозере – на Заонежском полуострове. Там не потребовалось даже поджигателя. Село обезлюдело и потому было решено церковь раскатать и перевезти в соседнее, еще живое село Типиницы, где в 1975 году сгорела своя церковь. Вот на ее место и поставить, "забыв", что памятники архитектуры не детские кубики, которые можно с легкостью передвигать с места на место, что они органически связаны с ландшафтом и, конечно же, с историей местности.

Яндомозерская церковь стояла у самой воды, была видна на многие километры вокруг. Забыли и то, что вопрос о реставрации выдающихся памятников надо решать комплексно: следовало на месте села построить несколько гостевых домов, дом для смотрителя, озаботиться об оснащении памятника системой автоматического пожаротушения, и это старинное село обрело бы таким образом новую жизнь, став туристским центром, причем всего-то в 15 км от Кижского острова.

Но нет: наняли фирму «Эшель», ранее деревянными памятниками не занимавшуюся, которая раскатала церковь и начала перевозить бревна по десятикилометровой проселочной дороге в Типиницы. Настала осень. Все перевезти не успели: часть бревен бросили у обочины дороги, часть осталась в Яндомозеро, а часть в Типиницах. И два года они лежали под снегом и дождем. От подлинной древесины осталось едва ли 15-20%. Теперь же пытаются строить из нового леса копию на месте другого погибшего памятника - "на костях". Никого не волнует такое пренебрежение и подлинностью памятников (всё равно они уже погублены!), и подлинностью истории!

Вы думаете, кто-нибудь понес наказание за Лядины, Яндомозеро, Кондопогу? Ну хотя бы кто-то получил выговор «для приличия»? Никто! Даже выброшенные на ветер деньги никого не волнуют! <…>

Что делают сотрудники Кижского музея-заповедника - одни из немногих в стране, которые, я думаю, все-таки понимают невосполнимость утраты этих двух памятников (о других уж и не говорю)? Печалуются и со страхом ждут неотвратимого сообщения о следующем пожаре? Где их выступления, письма во все мыслимые инстанции, включая президента России и ЮНЕСКО?

Кто объяснил вашему главе республики и другим чиновникам невосполнимость утраты? Они же по своему невежеству наивно полагают: построим заново, как ни в чем не бывало. Увы, так думают не только они одни… А пока будут строить новую церковь в Кондопоге, сгорят еще два-три храма и, наверное, успеют возвести пародию яндомозерской на месте сгоревшей типиницкой, не понимая, что это есть настоящее издевательство над собственной историей и здравым смыслом. Эти замечательные церкви погибли навсегда, сколько бы их копий ни возводилось!".