Этим летом в Карелии будут работать 123 организации детского отдыха

Роспотребнадзор завершил проверку 70 организаций отдыха и оздоровления детей на территории республики, сообщили на сайте ведомства.

Летом 2021 года на территории Карелии запланирована эксплуатация 123 организаций отдыха и оздоровления детей.

На сегодняшний день выдано 70 санитарно-эпидемиологических заключений, из них 46 о соответствии действующим санитарным правилам, 24 — о несоответствии. Пол 46 заявлениям санитарно-эпидемиологические экспертизы не завершены.

Руководители организаций проводят мероприятия, направленные на устранение замечаний и приведение организаций в соответствие с требованиями законодательства. Проводится обработка территорий от клещей и прочих паразитов. Персонал детских лагерей проходит медицинские осмотры, а также гигиеническое обучение и аттестацию в установленном порядке.

В первую смену начали свою работу 17 организаций отдыха и оздоровления детей. В настоящее время Роспотребнадзор проверяет еще 17 организаций.