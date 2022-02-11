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«Это была любовь с первого взгляда»: глава Карелии впервые рассказал о новой жене

Новости. Общество
16:58, 14 Февраля 2022
фото: © МКНЦ им. А. С. Логинова

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Женившийся в прошлом году глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как познакомился со своей избранницей.

Признание губернатора опубликовало издание «Петрозаводск говорит».

По словам главы региона, с будущей супругой его познакомил друг — известный московский хирург.

«Это была любовь с первого взгляда. Елена очень деликатный и мягкий человек. Врач, как говорится, от бога. Я вижу, как она относится к пациентам, — это уникальной души человек. Поэтому если я скажу, что с ней я как у Христа за пазухой, — это, наверное, будет очень точное определение. Она отличная хозяйка, очень вкусно готовит. При этом мы с ней вместе очень любим спорт: катаемся на лыжах, плаваем на каяке, гуляем. Она дает мне новые силы», — рассказал губернатор.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Изя
2022-02-14 18:11:30
Трындец Карелии , на выборы собрался , политтехнологи заработали , положительный , образ лепят ((( Пять лет то сам чем занимался (((( :)
Бумеранг2
2022-02-14 18:04:38
Молодец, не каждый на это способее, с Днем Валентина. Скорее жена, как у бога за пазухой.
Зануда
2022-02-14 17:46:56
А где первая жена? Расскажите тоже... интересно ведь...
Изя
2022-02-14 18:08:34
Зануда, так и про вторую молчит )))
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