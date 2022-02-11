«Это была любовь с первого взгляда»: глава Карелии впервые рассказал о новой жене

Женившийся в прошлом году глава Карелии Артур Парфенчиков рассказал, как познакомился со своей избранницей.

Признание губернатора опубликовало издание «Петрозаводск говорит».

По словам главы региона, с будущей супругой его познакомил друг — известный московский хирург.

«Это была любовь с первого взгляда. Елена очень деликатный и мягкий человек. Врач, как говорится, от бога. Я вижу, как она относится к пациентам, — это уникальной души человек. Поэтому если я скажу, что с ней я как у Христа за пазухой, — это, наверное, будет очень точное определение. Она отличная хозяйка, очень вкусно готовит. При этом мы с ней вместе очень любим спорт: катаемся на лыжах, плаваем на каяке, гуляем. Она дает мне новые силы», — рассказал губернатор.