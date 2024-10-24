«Это наркотик»: в Минздраве Карелии рассказали, как избежать опасной зависимости

Михаил Охлопков объяснил, как можно отказаться от регулярного употребления сладкого.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков рассказал, как избежать зависимости от сладкого. Советы он опубликовал в своем телеграм-канале.

«Зависимость от сладкого — это распространённая проблема, эпидемия современного мира, — написал министр. — Помочь справится с непреодолимым желанием, помогут несколько простых советов».

Михаил Охлопков посоветовал не употреблять чай или кофе с сахаром в течение дня, заменяя его имбирём, куркумой или корицей. Убрать сладости, которые употребляются ежедневно. Заменить их можно тремя чайными ложками мёда, но не более 30 г в день. Шоколадные конфеты лучше заменить сухофруктами, мармеладом. Вместо тортов и пирожных — бананы, персики, манго, апельсины, киви. Заменить мороженое, коктейли нежирным йогуртом. Также необходимо добавить в рацион: цикорий, брюссельскую капусту, спаржу, репу и редис, рукколу, петрушку, кинзу, сельдерей, шпинат, базилик, печень.

«Для выработки гормона радости в том же объёме, как и при употреблении сладкого подойдут сыры, нежирный творог, говядина, мясо индейки, шампиньоны», — написал министр.