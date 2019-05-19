Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Политика
15:42, 19 Мая 2019
фото: Валерий Поташов / Столица на Онего

"Это не политический троллинг Госдумы, это – симметричный ответ на закон о неуважении власти"

Загрузка...

Комитет по законности и правопорядку парламента Карелии не поддержал законодательную инициативу председателя партии "Яблоко" Эмилии Слабуновой.

То, что комитет по законности и правопорядку парламента Карелии не поддержит очередную законодательную инициативу председателя партии "Яблоко" Эмилии Слабуновой, было очевидно с самого начала. Слабунова предложила республиканскому парламенту внести в Государственную думу России проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают введение денежных штрафов за "публичное неуважение к установленным Конституцией страны правам и свободам человека и гражданина". Председатель "Яблока" не скрывала, что эта законодательная инициатива была вызвана принятием Госдумой скандально известного "закона Клишаса" или "закона об ответственности за неуважение к власти".

"Это не политический троллинг Государственной думы, это – симметричный ответ на закон о неуважении власти. Если власть требует уважения к себе, она должна сама проявлять уважение к тем людям, которые ее наделили властными полномочиями", – подчеркнула Слабунова.

"Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях умаления установленных и гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина, либо выражающие или формирующие отрицательное отношение к установленным и гарантированным Конституцией РФ правам и свободам человека и гражданина – влекут наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей", – говорится в законопроекте Слабуновой.

Однако, как считает лидер "Яблока", если эти действия были совершены государственными или муниципальными служащими, штрафные санкции должны быть выше – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. Причем за повторное совершение подобного административного правонарушения депутат карельского парламента предложила наказывать не только штрафом в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, но и дисквалификацией на срок от одного года до трех лет.

Подробнее читайте здесь.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
однозначно
2019-05-19 16:58:37
Да пофиг. Завтра заготовлю 100 кубометров валежника исключительно в личных потребностях. Имею конституционное право. Карелия устала от Слабуновой и прочих яблочников. Рогалевич, я правильно сказал ?
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.05.2019, 15:49
Тепло не задержится в Карелии
13.05.2019, 19:40
СМИ: Алина Кабаева родила двойню
16.05.2019, 07:25
ФОТОФАКТ: В Карелии змеи выползли к дому
18.05.2019, 09:56
Пожилая пара погибла на озере в Карелии
14.05.2019, 19:40
Киркорову и Лазареву запретили подходить к Мадонне
16.05.2019, 09:35
ФОТО: Под Петрозаводском образовался опасный провал на дороге

Аналитика

15.05.2019 11:09
Политкухня
Валентина Евсеева: "Власть опасается "сюрпризов" в День Республики" 3
Накануне внеочередной сессии депутат Медвежьегорского горсовета прокомментировала планы роспуска представительного органа местного самоуправления.
"Если будет тепло и уютно, то проблемы мы решим" 1
15.05.2019 10:36
"Продукт полицейского государства" 5
14.05.2019 16:07
Выпали из повестки 2
13.05.2019 12:27
Запрет бессмысленный и беспощадный 4
13.05.2019 10:13
Вся аналитика

Чтиво

15.05.2019 10:57
Без политики
"Костная клиника": меняем разношенные боты на изящные туфли
"Косточки" или "шишки" на стопе – проблема, знакомая многим. Что является причиной возникновения данного дефекта, доставляющего неудобства и боль, и как избавиться от этой проблемы?
О клещевых инфекциях и весенней аллергии
13.05.2019 09:57
Последнее письмо из "ада" 39
08.05.2019 12:28
Аркадий Бабченко: "Мне сейчас жизнь надо строить с нуля" 7
07.05.2019 13:49
архив чтиво

Медиа

Очередной "Винтажный цех" открылся в Петрозаводске
18.05.2019 16:14
все фото и видео

Опрос

Где вы планируете провести отпуск?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»