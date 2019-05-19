"Это не политический троллинг Госдумы, это – симметричный ответ на закон о неуважении власти"

Комитет по законности и правопорядку парламента Карелии не поддержал законодательную инициативу председателя партии "Яблоко" Эмилии Слабуновой.

То, что комитет по законности и правопорядку парламента Карелии не поддержит очередную законодательную инициативу председателя партии "Яблоко" Эмилии Слабуновой, было очевидно с самого начала. Слабунова предложила республиканскому парламенту внести в Государственную думу России проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, которые предусматривают введение денежных штрафов за "публичное неуважение к установленным Конституцией страны правам и свободам человека и гражданина". Председатель "Яблока" не скрывала, что эта законодательная инициатива была вызвана принятием Госдумой скандально известного "закона Клишаса" или "закона об ответственности за неуважение к власти".

"Это не политический троллинг Государственной думы, это – симметричный ответ на закон о неуважении власти. Если власть требует уважения к себе, она должна сама проявлять уважение к тем людям, которые ее наделили властными полномочиями", – подчеркнула Слабунова.

"Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях умаления установленных и гарантированных Конституцией РФ прав и свобод человека и гражданина, либо выражающие или формирующие отрицательное отношение к установленным и гарантированным Конституцией РФ правам и свободам человека и гражданина – влекут наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей", – говорится в законопроекте Слабуновой.

Однако, как считает лидер "Яблока", если эти действия были совершены государственными или муниципальными служащими, штрафные санкции должны быть выше – от 50 тысяч до 150 тысяч рублей. Причем за повторное совершение подобного административного правонарушения депутат карельского парламента предложила наказывать не только штрафом в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей, но и дисквалификацией на срок от одного года до трех лет.

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