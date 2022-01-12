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«Это не прорыв»: глава Карелии рассказал о завершении ремонта в Питкярантской ЦРБ

Новости. Общество
11:04, 13 Января 2022
фото: Артур Парфенчиков / ВК

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Районную больницу оснастили собственной кислородной станцией.

Как написал глава Карелии на своей странице в соцсети, завершается ремонт в Питкярантской ЦРБ.

«Объём работ выполнен большой, но сразу подчеркну: это не прорыв. Мы решаем проблемы, которые копились годами», — уточнил Артур Парфенчиков.

По словам руководителя региона, в порядок было приведено терапевтическое отделение — внутренние коммуникации, кабинеты, входная зону, диагностическое оборудование и мебель. В поликлинике появился санузел для маломобильных граждан. Кроме того, была построена кислородная станция, что позволит больнице не зависеть от привозного кислорода, необходимого в лечении больных коронавирусом.

«Держим на контроле и кадровый вопрос. Важно, чтобы питкярантские выпускники медфака оставались жить и работать в своем городе и районе. Четверо целевиков вернулись сюда в прошлом году, такое же количество планируем трудоустроить и в этом», — заявил Артур Парфенчиков

Глава Карелии добавил, что до 2025 года для Питкярантской ЦРБ будут приобретены шесть санитарных автомобилей, выполнены капремонты главного корпуса больницы, ФАПов в Импилахти, Рауталахти и Хийденсельге, амбулатории в Ляскеля. Все медучреждения будут оснащены оборудованием.

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Комментарии

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Беня
2022-01-13 12:35:11
Надо побольше всего наделать, шо было потом где разгуляться оптимизаторам :)
Гость
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