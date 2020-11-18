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"Это не саботаж чиновников": Минстрой Карелии объяснил задержки с выплатами за аварийное жилье

Новости. Общество
12:23, 19 Ноября 2020
фото: © Валерий Шарифулин/ТАСС
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Задержки с выплатами компенсаций жильцам аварийных домов, которые захотели получить деньги вместо квартир, объясняются не чиновничьей волокитой, а объективными причинами.

Об этом сообщил телеканалу "Россия 24. Карелия" министр строительства республики Виктор Россыпнов.

По его словам, в начале года жильцы, решившие взять компенсацию, могли получить деньги через 2 месяца после написания заявления. Этого времени было достаточно для оценки жилья и оформления документов на выплату. Теперь сроки значительно увеличились.

"Когда процесс стал массовым, мы быстро исчерпали лимиты на этот год, в связи с чем мы запросили дополнительные деньги. И большинство случаев, связанных с длительным ожиданием, это не плохая работа муниципалитетов, а это связано с тем, что еще не поступили деньги… То есть это не какой-то саботаж со стороны чиновников, не волокита. Это, наоборот, результат эффективной работы, при которой полностью было освоены все имеющиеся средства, и сейчас будут осваиваться дополнительные", - сказал Россыпнов.

Сколько семей уже получили компенсации, и сколько еще ждут денег, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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zanoza
2020-11-19 12:43:29
Теперь эффективность работы чиновников оценивается их способностью быстро осваивать бюджетные средства? Дожили!
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