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«Это правда истории, даже если кому-то не нравится, - и другой правды нет»

Новости. Общество
14:50, 04 Мая 2021
фото: Борис Семенов
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О войне и Победе говорили, говорят и будут говорить - вспоминаем "Как это было".

Петрозаводчанин Армас Машин вспоминает, что их поколение застало победителей Великой Отечественной войны. Фронтовики были рядом не только на праздниках и встречах с молодежью, а в самой обыкновенной, повседневной жизни – дома и в гостях у друзей, во дворе и на улице, в школе и вузе, в трудовых коллективах после вуза.

«…В откровенных, «непарадных» рассказах ветеранов война представлялась сложнее, чем только победы и героизм. Вспоминали и горечь поражений, и боль утрат, зверства врагов, чьи-то ошибки и головотяпство, случаи трусости, подлости, предательства. На войне, как на войне. Но никто из ветеранов войны никогда не ставил под сомнение подвиг Красной Армии, советского народа, сокрушивших фашизм, величие и значение Победы. Вспоминая встречи с ветеранами войны, спустя годы, я хорошо понимаю смысл слов, которые в юности порой казались штампом или «официозом»: советский народ разгромил фашизм и победил в Великой Отечественной войне под руководством Коммунистической партии. Среди воинов, отмеченных правительственными наградами на войне, коммунисты и комсомольцы составляли более 60 процентов. Среди удостоенных звания Героя Советского Союза почти три четверти – коммунисты. Это правда истории, даже если кому-то не нравится, – и другой правды нет», - пишет Армас Машин.

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