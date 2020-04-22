"Это просто невероятные по своей красоте дома на берегу Онего с космическими видами из окон"

Почему квартиры в ЖК "Курс на Варкауса" лучше покупать сейчас.

Новый жилой комплекс премиум-класса "Курс", который "Баренц Групп" строит в Петрозаводске на набережной Варкауса, - это гордость компании. В нем воплощаются все самые современные тенденции в жилищном строительстве; все, что умеют делать лучшие проектировщики, дизайнеры, строители, - есть в этих зданиях. Но главное – это просто невероятные по своей красоте дома на берегу Онежского озера с космическими видами из окон и миллионами лучей света во всех помещениях.

Мы увидели это все своими глазами - экскурсию по "Курсу на Варкауса" нам провела Мария Круглова – маркетолог компании "Баренц Групп".

"Курс на Варкауса" - это воплощение мечты тех, кто хочет жить в центре города, но при этом – рядом с красивейшей карельской природой, и любоваться ею каждый день, - рассказывает Мария. – Конечно, главное – это Онежское озеро, которое простирается, насколько хватает глаз. Жилой комплекс расположен на первой береговой линии, от озера его не отделяют дорога или другие дома, и поэтому из окон открывается просто космический вид. Во всех квартирах установлены панорамные окна от пола до потолка, и даже не нужно выходить на балкон или террасу, чтобы увидеть красоту берега и воды. Она как будто сама заходит в окна".

Поскольку первый блок "Курса" уже заселен, мы смогли побывать внутри дома. Даже не специалисту понятно – это очень современное здание, где большое внимание уделяется не только технологиях, но и эстетике. И первое, что поражает – огромные холлы на первом этаже с дизайнерской отделкой и мебелью. Наверх в квартиры жильцы поднимаются в бесшумных лифтах kone. В подъезде на каждом этаже сделана дизайнерская отделка парадных.

В "Курсе на Варкауса" мы побывали в готовой евродвушке, эта планировка, состоящая из совмещенной кухни-гостиной и отдельной спальни - конек компании "Баренц Групп". Но в "Курсе", конечно, есть свои особенности, - это высокие потолки (3 метра) и панорамные окна от пола до потолка.

"В евродвушке создается очень удобное эргономичное пространство, которого достаточно для полной семьи с ребенком, - рассказывает Мария. - Кухня-гостиная спроектирована таким образом, что здесь помещается большая кухня - с посудомойкой, варочной поверхностью, духовкой, холодильником и т.д., всем, что нужно; стол со стульями, раздвижной диван и другая мебель. То же самое касается отдельной спальни – она довольно просторная, коридора и санузла".

Несмотря на большие окна, в квартире очень тепло – радиаторы встроены в пол. И, конечно, очень светло – свет струится отовсюду, даже если не выходить на балкон. Поскольку дома построены по современным технологиям и отапливается с помощью газовой котельной на крыше, горячая вода здесь есть круглый год. И, что очень важно, - действуют очень низкие коммунальные платежи. За трехкомнатную квартиру, площадью около 60 кв. метров, ежемесячная плата составляет не более 3,5 тысяч рублей.

Подробнее о квартире с отделкой "под ключ" вы можете прочитать здесь.

Почему квартиру в ЖК "Курс на Варкауса" лучше покупать сейчас?

В третьем этапе ЖК «Курс на Варкауса», который завершится во втором квартале 2020 года, еще есть свободные квартиры. При этом, уже летом дольщики будут получать ключи.

Напомним, что строительная компания "Баренц Групп" включена в реестр организаций, которые имеют право работать в режиме повышенной готовности, поэтому строительство ведется на всех площадках без остановки.

На сайте вы узнаете больше о проекте, планировках, а также можете забронировать квартиру.



Все подробности можно узнать, обратившись в отдел продаж по телефону: 331-331.

Напоминаем, что компания ведет работу в режиме "безопасного офиса". Вам помогут выбрать квартиру и подберут удобные условия оплаты. Это может быть рассрочка платежа, покупка квартиры без первого взноса, а также ипотека на выгодных условиях.

Компания "Баренц" приглашает всех желающих на видеоконсультации по жилым комплексам, так же на индивидуальные экскурсии по квартирам, а специалисты ответят на любые интересующие вас вопросы.

Подробная информация есть в социальных сетях https://vk.com/barenzgroup и на сайте https://barenz.group/.

Застройщик: ООО "СК" Невская недвижимость" – ЖК "Курс на Варкауса". Проектные декларации на сайте Barenz.group. Услуга предоставляется ПАО Сбербанк.