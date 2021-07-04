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«Это уже невозможно!»: жители Петрозаводска жалуются на убитую дорогу на Перевалке (ФОТО)

Новости. Общество
08:05, 05 Июля 2021
фото: «Подслушано в ПТЗ» /vk.com/podslushanovptz

Петрозаводчане возмущены состоянием дороги в районе улицы Муезерской.

В паблике «Подслушано в ПТЗ» выложили фото дороги в микрорайоне Перевалка. Состояние Кузнечного переулка в районе улицы Муезерская оставляет желать лучшего.

«Выезжать и заезжать невозможно!!! Таксисты жалуются, заезжать не хотят в такой переулок. За какие дороги мы платим вообще? За вот это? На ремонт машины уходит больше. Уже не первый раз жалуемся», - пишут жители Перевалки в паблике.

Ранее дожди размыли дорогу на Перевалке.

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Комментарии

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театральный критик
2021-07-05 11:07:55
Это частный сектор. Пусть сами ремонтируют. Кроме них никто там не шастает.
Dima
2021-07-05 10:46:08
Непатриотичные мысли у товарищей. Думаю, следственный комитет должен завести дело и признать их иностранными агентами.
Изя
2021-07-05 10:35:18
Отдать как то надо её федералам , сразу сделают ))
Григорий
2021-07-05 10:21:25
Ничего удивительного!?! Вот ежели б сегодня утром узнал что больше нет дорог плохих в городе, тогда бы удивился,а так...."какая власть,такие и дороги"- часто пишут на заднем стекле машин автомобилисты, ещё видел надпись на "Волге": "Не за такую Россию воевали наши деды", во как!?
Эндшпиль
2021-07-05 09:23:51
Любарскому пофиг? Его замам и подавно? Главное зарплату получать и испытательный срок на прогиб продержаться, подольше, что бы от с пайка не отлучили. Транспортный прокурор про Кузнечный проулок и не слыхивал поди, ему наверное тоже пофиг?
кир
2021-07-05 08:56:26
Это происходит из-за отсутствия туннеля под городом для сточных вод, - уверенно сказал кот. В городе сложный рельеф, текут подземные реки, а вы не знаете об этом.
наташка
2021-07-05 08:44:05
Хде слабунова с плакатиком ?
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