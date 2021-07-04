«Это уже невозможно!»: жители Петрозаводска жалуются на убитую дорогу на Перевалке (ФОТО)

Петрозаводчане возмущены состоянием дороги в районе улицы Муезерской.

В паблике «Подслушано в ПТЗ» выложили фото дороги в микрорайоне Перевалка. Состояние Кузнечного переулка в районе улицы Муезерская оставляет желать лучшего.

«Выезжать и заезжать невозможно!!! Таксисты жалуются, заезжать не хотят в такой переулок. За какие дороги мы платим вообще? За вот это? На ремонт машины уходит больше. Уже не первый раз жалуемся», - пишут жители Перевалки в паблике.

Ранее дожди размыли дорогу на Перевалке.