Этой ночью сотрудники ГИБДД Петрозаводска устроят массовые проверки водителей на трезвость

В ночь с воскресенья на понедельник водителей Петрозаводска ждут массовые проверки, сообщили в Госавтоинспекции города.

В целях предупреждения происшествий с участием нетрезвых водителей, пресечения нарушений ПДД 23 января в Петрозаводске пройдут профилактические мероприятия «Контроль трезвости».

В 2022 году в Петрозаводске сотрудники ДПС отстранили от управления 932 водителя с признаками опьянения.

За этот же период зарегистрировано 11 дорожно-транспортных происшествий с участием нетрезвых водителей, в которых один человек погиб, 15 - получили травмы.

О фактах управления транспортными средствами нетрезвыми водителями ГИБДД просит сообщать в дежурную группу ведомства. Телефоны: 715-900, 78-44-44.