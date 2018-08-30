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Новости. Общество
19:10, 30 Августа 2018

Эвелина Бледанс в программе у Андрея Малахова избила директора театра

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Во время съемок очередного выпуска "Прямой эфир" с Андреем Малаховым телеведущая Эвелина Бледанс набросилась на директора театра "Наш" Елену Лебедеву.

О случившемся сама Лебедева рассказала своим подписчикам в соцсетях, пишет "Комсомольская правда".

"Сегодня Бледанс меня избила на "Прямом эфире". Форс-мажор, однако. Никто не ожидал", - поведала она.

Газета отмечает, что три недели назад Бледанс под камерами все той же программы "Прямой эфир" прошла процедуру искусственного оплодотворения, заявив, что хочет родить для себя третьего ребенка. Мол, она всегда мечтала о дочке, и вот теперь решилась. Актриса заявила, что ее совсем не смущает тот факт, что она будет матерью-одиночкой и что она уже одна воспитывает сына Семена, который рожден с синдромом Дауна.

Скандал, произошедший на съемках нового выпуска шоу, возможно, связан с беременностью звезды, отмечает "КП". У Бледанс начали шалить гормоны?

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