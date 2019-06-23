Подписаться
Новости. Общество
21:40, 23 Июня 2019
фото: Legion-media

Эвелина Бледанс пожаловалась на отсутствие секса

Загрузка...

50-летняя актриса Эвелина Бледанс, которая два года назад развелась с бизнесменом Александром Семиным пока не видит рядом с собой достойного избранника.

Как пишет "СтарХит", несмотря на большую популярность у мужчин, недавно выяснилось, что актриса уже больше года обходится без секса. По словам звезды, она пока не видит рядом с собой достойного избранника, который привлекает ее внимание в интимном плане.

"Да, у меня год не было секса. Я пытаюсь завести отношения, не собирают быть монашкой и закончить женскую жизнь после развода. Ищу, знакомлюсь, хожу на встречи", — призналась Бледанс.

Эвелина с помощью журналистов даже решилась на смелый эксперимент и отправилась на "быстрые свидания" в один из московских клубов. Пообщавшись с несколькими претендентами, они сразу же отметила, что один был слишком молод, другой не смог соответствовать ее финансовым запросам, а третьему предложила починить ее браслет. Кавалер справился с задачей, но вот продолжатся ли их отношения — на этот вопрос актриса предпочла не отвечать.

Бледанс признается, что к ней постоянно подходят знакомиться мужчины, и она не отказывает в общении. Симпатию противоположный пол проявляет в аэропорту, в ресторанах, на курортах. Артистка мило общается со всеми, но телефон старается не давать. Больше всего ее забавляет то, что к ней пристают парни, намного младше ее.

"Странно, когда ко мне клеятся ребята возраста моего старшего сына. Написывают в социальных сетях, присылают фото", — удивляется Эвелина.

В эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Бледанс призналась, что сейчас решила всерьез заняться поисками достойного кавалера. Рядом с собой она видит достойного мужчину примерно ее возраста, с которым будет весело, но при этом можно поговорить на любые темы. Кроме того, она хочет нежности, заботы, теплоты и ласки.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
20.06.2019, 09:15
Что не так с делом фермера Шалак?
16.06.2019, 17:57
Соревнования бодибилдеров 2019 в Петрозаводске
17.06.2019, 07:15
ФОТО и ВИДЕО: Соревнования бодибилдеров прошли в Петрозаводске
17.06.2019, 13:37
Жертвы приватизации
16.06.2019, 09:01
В соцсетях возмутились подорожавшему проезду в маршрутках Петрозаводска
18.06.2019, 12:46
Обнаружено тело рыбака, пропавшего на Машезере

Аналитика

21.06.2019 15:02
Капитал
Карелия рискует остаться без "Марциальных вод"
Санаторию "Марциальные воды" грозит банкротство на фоне растущих финансово-хозяйственных проблем, нарушений и обысков ФСБ.
В Кремле поняли, что россияне живут тяжело 7
20.06.2019 16:22
Что не так с делом фермера Шалак? 6
20.06.2019 09:15
Академик Орфинский: "Петрозаводск превращают в посмешище!" 9
17.06.2019 15:23
Жертвы приватизации 10
17.06.2019 13:37
Вся аналитика

Чтиво

21.06.2019 13:23
Личное мнение
Пока первое лицо в офисе… 2
Замена политического лидера в современной России – это, как правило, недемократический трансфер, и в регионах, и на уровне всей страны.
"Фестиваль Nord Dance – это событие для всего северо-западного региона"
20.06.2019 14:23
"Дружба уже не так актуальна?" 13
13.06.2019 10:56
Без эмоций
11.06.2019 14:31
архив чтиво

Медиа

Репетиция парада с участием военной техники ко Дню города
22.06.2019 13:24
все фото и видео

Опрос

Поддерживаете ли вы идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»