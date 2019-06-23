Эвелина Бледанс пожаловалась на отсутствие секса

50-летняя актриса Эвелина Бледанс, которая два года назад развелась с бизнесменом Александром Семиным пока не видит рядом с собой достойного избранника.

Как пишет "СтарХит", несмотря на большую популярность у мужчин, недавно выяснилось, что актриса уже больше года обходится без секса. По словам звезды, она пока не видит рядом с собой достойного избранника, который привлекает ее внимание в интимном плане.

"Да, у меня год не было секса. Я пытаюсь завести отношения, не собирают быть монашкой и закончить женскую жизнь после развода. Ищу, знакомлюсь, хожу на встречи", — призналась Бледанс.

Эвелина с помощью журналистов даже решилась на смелый эксперимент и отправилась на "быстрые свидания" в один из московских клубов. Пообщавшись с несколькими претендентами, они сразу же отметила, что один был слишком молод, другой не смог соответствовать ее финансовым запросам, а третьему предложила починить ее браслет. Кавалер справился с задачей, но вот продолжатся ли их отношения — на этот вопрос актриса предпочла не отвечать.

Бледанс признается, что к ней постоянно подходят знакомиться мужчины, и она не отказывает в общении. Симпатию противоположный пол проявляет в аэропорту, в ресторанах, на курортах. Артистка мило общается со всеми, но телефон старается не давать. Больше всего ее забавляет то, что к ней пристают парни, намного младше ее.

"Странно, когда ко мне клеятся ребята возраста моего старшего сына. Написывают в социальных сетях, присылают фото", — удивляется Эвелина.

В эфире программы "Звезды сошлись" на телеканале НТВ Бледанс призналась, что сейчас решила всерьез заняться поисками достойного кавалера. Рядом с собой она видит достойного мужчину примерно ее возраста, с которым будет весело, но при этом можно поговорить на любые темы. Кроме того, она хочет нежности, заботы, теплоты и ласки.