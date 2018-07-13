Эвелина Бледанс ударилась в "садо-мазо"

Звезда опубликовала фото, на котором ее душит обнаженный мускулистый мужчина.

Российская актриса Эвелина Бледанс снова стала предметом для разговоров. Не успела утихнуть шумиха вокруг инцидента с коллегой по профессии Константином Хабенским, который отказался сфотографироваться с ее особенным сыном Семеном, как она опубликовала в своем блоге провокационное фото, пишет "Узнайвсе".

Действо происходит на яхте. Артистка лежит в одном купальнике, а обнаженный мускулистый мужчина душит знаменитость с помощью белого галстука.

Снимок вызвал бурную реакцию со стороны поклонников, а также волну жесткой критики. Фолловеры назвали снимок постыдным и обвинили звезду в несоответствии образа любящей мамы и "этого".

"Неприятное фото, какое-то несоответствие образа любящей заботливой мамы с этим... Фигура у Вас, бесспорно, прекрасная, но постановка фото из садо-мазо порно... Это перебор!", "Как-то неприятно смотреть", "Когда жила с мужем, была скромнее и вела себя соответственно. А теперь...", "Дешево! Противно", "Эвелина, каждый день хайп нужен. У вас какая-то болезнь, что ли?", "Фото не удачное, кто придумал такое не понятно. У Эвелины статус уже не тот, чтобы фотографироваться вот в таком амплуа", - забросали подписчики вопросами артистку.

При этом фолловеры сравнили ее со скандальной балериной Анастасией Волочковой, которая славится подобными фото, а также отметили, что поняли, почему Хабенский отказался делать фото с ней. "Бледанс, хватит изображать дуру!", "Чем старше, тем дурнее", "О боже. Вы доказали теперь всем, что мозгов у вас нет вообще... Я ещё раз поняла Хабенского.... Вы семимильными шагами догоняете Волочкову", - добавили критики.