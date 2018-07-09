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Новости. Общество
19:40, 09 Июля 2018
фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Эвелина Бледанс закрутила роман с известным актером, который годится ей в сыновья

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Актриса и ведущая Эвелина Бледанс после развода стала встречаться со звездой сериалов "Кадетство" и "Кремлевские курсанты" Аристархом Венесом. Разница в возрасте у влюбленных – 21 год.

На прошлой неделе звезды вместе приехали на фестиваль "Алые паруса Артека", который проходил в Крыму, отмечает Starhit. До этого парочку поймали за поцелуями на Красной площади, куда Бледанс пришла поддержать артиста во время футбольного матча.


фото: www.radiorecord.ru

"Эвелина и Аристарх давно знакомы, они вместе заняты в спектакле "Нелетная погода, или Брачный сезон у пингвинов". Причем по сюжету играют любовников. На этой почве и сблизились. Разница в возрасте их нисколько не волнует, да и интересы общие. Оба легкие на подъем, любят поприкалываться. Аристарх прекрасно общается с сыном Эвелины, малышом Семочкой, обожает проводить с ним время, играть", – рассказали в окружении пары.

И Венес, и Бледанс недавно пережили расставание со вторыми половинками. Актриса год назад разошлась с супругом Александром Семиным после семи лет отношений: тот не выдержал публичности жены. Аристарх же долгое время встречался с фотографом Анной Горбачевой, разрыв с которой переживал очень болезненно.

Эвелина прокомментировала свои отношения с Аристархом коротко:

"В личной жизни у меня все хорошо. Мы с Аристархом прекрасно проводим время и на сцене, и за ее пределами".

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