Евгений Миронов и Чулпан Хаматова сыграют на сцене карельского театра

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В Петрозаводске в сентябре пройдет фестиваль "Золотая маска", с гастролями приедут московские Театр Наций и Театр имени Моссовета.
24 и 25 сентября в Национальном театре Карелии можно будет посмотреть спектакль по пьесе Островского "Не все коту Масленица". В нем заняты: Евгений Стеблов, Нина Дробышева, Ольга Анохина, Елена Валюшкина, Юлия Хлынина и др.
А 25 и 26 сентября на сцене Музтеатра Карелии звезды Театра Наций Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и другие артисты представят спектакль "Рассказы Шукшина".
Билеты уже в продаже.
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