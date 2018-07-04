Евгений Миронов и Чулпан Хаматова сыграют на сцене карельского театра

В Петрозаводске в сентябре пройдет фестиваль "Золотая маска", с гастролями приедут московские Театр Наций и Театр имени Моссовета.

24 и 25 сентября в Национальном театре Карелии можно будет посмотреть спектакль по пьесе Островского "Не все коту Масленица". В нем заняты: Евгений Стеблов, Нина Дробышева, Ольга Анохина, Елена Валюшкина, Юлия Хлынина и др.

А 25 и 26 сентября на сцене Музтеатра Карелии звезды Театра Наций Евгений Миронов, Чулпан Хаматова и другие артисты представят спектакль "Рассказы Шукшина".

Билеты уже в продаже.