Реклама
Прислать новость
У поселка Найстенъярви в Карелии все еще горит лес (ВИДЕО) 1
20.07.2021 14:52
Пожарный в Карелии, защищающий поселок Найстенъярви, сообщил главе МЧС России, что все хорошо (ВИДЕО) 12
20.07.2021 13:32
Люди и монументы
20.07.2021 12:54
Глава поселения Карелии о нашествии туристов: «Это просто ужас, что творится!» 8
Новое
Сегодня 09:56

Евгений Ульянов: «Масштабное бедствие из-за лесных пожаров – результат неудовлетворительной работы властей Карелии»

Новости. Общество
10:07, 21 Июля 2021
фото: КПРФ в Карелии

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов обратился в прокуратуру с требованием провести проверку в связи с неготовностью республики к пожароопасному сезону, которая стала причиной масштабного бедствия.

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов обратился к и.о. прокурора Алексею Афанасьеву с требованием провести проверку и дать оценку действиям властей в связи с лесными пожарами, к ликвидации которых республика оказалась не готова.

«Мы наблюдаем, что власти региона не в состоянии самостоятельно справиться с возникшей ситуацией. Сегодня в районы республики стягиваются пожарные из Мурманской и Архангельской областей, власти Карелии также обратились за помощью в МЧС России. Борьба с огнем во многих населенных пунктах ведется, в основном, силами добровольцев, волонтеров. Для многих очевидно, что все это - последствия неудовлетворительной подготовки к пожароопасному сезону. В этой связи прошу Вас провести проверку по факту неготовности региона к пожароопасному сезону и принять необходимые меры прокурорского реагирования».

Как пояснил нам Евгений Ульянов, Карелия сейчас охвачена лесными пожарами, а бороться с ними, по большому счету, – некому, потому что в лесоохране все «опимизировали».

«По стране выделяется один лесник на площадь, соизмеримую с половиной Москвы! Он там должен и от пожара лес охранять, и за флорой с фауной ухаживать, и ещё браконьеров отгонять», - рассказал Евгений Ульянов.

По словам депутата, все эти нормативы появились на свет на федеральном уровне в результате законотворчества партии власти в тесной кооперации с президентом и правительством. В 2006 году они приняли Лесной кодекс, который де-факто уничтожил лесохрану и лесничества.

«Была разрушена действовавшая с советских времен система органов лесного хозяйства и государственной лесной охраны. Из 83 000 человек Гослесоохраны лесхозов было оставлено 680 лесных инспекторов в составе Росприроднадзора! А потом мы удивляемся, что же у нас леса горят, люди задыхаются, животные и скот гибнут».

По мнению Ульянова, необходимо вернуть советскую систему лесной охраны.

«Мы считаем, что нужно внести изменения в Лесной кодекс и значительно увеличить финансирования этой отрасли».

В Карелии, как считает депутат, ситуация усугубляется развалом Центра авиационной и наземной охраны лесов. Как известно, работники Центра незадолго до начала масштабных лесных пожаров направили коллективное обращение в администрацию президента России, в котором рассказали о тяжелом экономическом положении.

По информации работников, сегодня зарплата рядовых сотрудников здесь составляет всего 1 МРОТ, а именно, 21-26 тысяч рублей, в зависимости от районного коэффициента. По этой причине не хватает трактористов и других специалистов для непростой работы на лесопожарной технике. Не выделяются средства и на обучение личного состава: летчиков-наблюдателей, парашютистов-десантников и т. д. Деньги на зарплату работникам Центра в 2021 году выделены лишь на семь месяцев.

Выяснилось, что, согласно распоряжению российского правительства, за № 1605–Р от 19 июля 2019 года, в нынешнем году Министерством природных ресурсов Карелии были выделены денежные средства для работы в республике в пожароопасный сезон этого года 150 десантников-пожарных и 120 лесных пожарных, которые в постановлении называются лесоводами. И если 150 десантников-пожарных в Центре сегодня действительно имеются, то из 120 лесных пожарных в настоящее время есть только половина, всего 60 человек. Остальных бывший начальник Авиалесоохраны Олег Бутьянов на временные работы в пожароопасный период не набрал, по причине… отсутствия средств на зарплату. Но если деньги на эти цели Минприроды Карелии получило, то где они сейчас?

Как ранее сообщалось, из-за нехватки в республике 60-ти лесных пожарных, а это трактористы, водители, работники лесопожарных станций, группы пожаротушения Центра состоят всего из 3-4 человек, тогда как их должно быть 5-6 человек.

«Похоже, в Карелии власти пользуются тактикой выжженой земли. На повышение зарплат себе любимым и на пиар у них деньги есть, на подготовку к пожароопасному сезону - нет.

Считаю, что оценку происходящему должны дать надзорные органы», - сказал Ульянов.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
David.
2021-07-21 11:10:04
Докажи бездельник делом! Шёл бы в добровольцы!
наташка
2021-07-21 10:42:07
Как же он надоел
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
18.07.2021, 17:40
Пожарные и добровольцы с экскаваторами и лопатами спасли деревню Кудама от огня (ФОТОРЕПОРТАЖ)
18.07.2021, 19:58
Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  
14.07.2021, 10:33
В центре Петрозаводска неизвестный открыл стрельбу – двое пострадали (ВИДЕО)
19.07.2021, 16:57
В Карелии двое мужчин изнасиловали 38-летнюю женщину после пьяного застолья
19.07.2021, 11:11
«Ад около поселка Карелии»: пожар в Найстенъярви сняли на видео с борта самолета
19.07.2021, 00:17
Лесные пожары в Карелии разрастаются, на помощь готовы прийти пожарные из Санкт-Петербурга

Аналитика

20.07.2021 13:01
Обществоведение
Срочные ПЦР-тесты на COVID-19 от «Клиники на Чайкиной»
Если вы собрались в отпуск и вам срочно требуется ПЦР-тест, то «Клиники на Чайкиной» сделают его профессионально, с грамотно оформленным сертификатом.
Люди и монументы
20.07.2021 12:54
«Мы умоляли о помощи» 7
20.07.2021 07:48
Карелия оказалась идеальным местом для «лесопожарной катастрофы» 7
19.07.2021 16:38
Ковид сыграет в политику 10
16.07.2021 09:05
Вся аналитика

Чтиво

14.07.2021 12:56
Личное мнение
«Бесчеловечное» возвращение в СССР как повод для государственных извинений 8
Финский парламентарий считает, что Финляндии необходимо принести извинения родственникам перебежчиков, которые были выданы советским властям.
«У кого-то не хватило духу кулаком по столу стукнуть, а надо было» 5
13.07.2021 15:05
Вакцинация как вопрос веры и принуждения 4
08.07.2021 15:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»