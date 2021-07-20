Евгений Ульянов: «Масштабное бедствие из-за лесных пожаров – результат неудовлетворительной работы властей Карелии»

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов обратился в прокуратуру с требованием провести проверку в связи с неготовностью республики к пожароопасному сезону, которая стала причиной масштабного бедствия.

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов обратился к и.о. прокурора Алексею Афанасьеву с требованием провести проверку и дать оценку действиям властей в связи с лесными пожарами, к ликвидации которых республика оказалась не готова.

«Мы наблюдаем, что власти региона не в состоянии самостоятельно справиться с возникшей ситуацией. Сегодня в районы республики стягиваются пожарные из Мурманской и Архангельской областей, власти Карелии также обратились за помощью в МЧС России. Борьба с огнем во многих населенных пунктах ведется, в основном, силами добровольцев, волонтеров. Для многих очевидно, что все это - последствия неудовлетворительной подготовки к пожароопасному сезону. В этой связи прошу Вас провести проверку по факту неготовности региона к пожароопасному сезону и принять необходимые меры прокурорского реагирования».

Как пояснил нам Евгений Ульянов, Карелия сейчас охвачена лесными пожарами, а бороться с ними, по большому счету, – некому, потому что в лесоохране все «опимизировали».



«По стране выделяется один лесник на площадь, соизмеримую с половиной Москвы! Он там должен и от пожара лес охранять, и за флорой с фауной ухаживать, и ещё браконьеров отгонять», - рассказал Евгений Ульянов.

По словам депутата, все эти нормативы появились на свет на федеральном уровне в результате законотворчества партии власти в тесной кооперации с президентом и правительством. В 2006 году они приняли Лесной кодекс, который де-факто уничтожил лесохрану и лесничества.



«Была разрушена действовавшая с советских времен система органов лесного хозяйства и государственной лесной охраны. Из 83 000 человек Гослесоохраны лесхозов было оставлено 680 лесных инспекторов в составе Росприроднадзора! А потом мы удивляемся, что же у нас леса горят, люди задыхаются, животные и скот гибнут».

По мнению Ульянова, необходимо вернуть советскую систему лесной охраны.

«Мы считаем, что нужно внести изменения в Лесной кодекс и значительно увеличить финансирования этой отрасли».

В Карелии, как считает депутат, ситуация усугубляется развалом Центра авиационной и наземной охраны лесов. Как известно, работники Центра незадолго до начала масштабных лесных пожаров направили коллективное обращение в администрацию президента России, в котором рассказали о тяжелом экономическом положении.



По информации работников, сегодня зарплата рядовых сотрудников здесь составляет всего 1 МРОТ, а именно, 21-26 тысяч рублей, в зависимости от районного коэффициента. По этой причине не хватает трактористов и других специалистов для непростой работы на лесопожарной технике. Не выделяются средства и на обучение личного состава: летчиков-наблюдателей, парашютистов-десантников и т. д. Деньги на зарплату работникам Центра в 2021 году выделены лишь на семь месяцев.

Выяснилось, что, согласно распоряжению российского правительства, за № 1605–Р от 19 июля 2019 года, в нынешнем году Министерством природных ресурсов Карелии были выделены денежные средства для работы в республике в пожароопасный сезон этого года 150 десантников-пожарных и 120 лесных пожарных, которые в постановлении называются лесоводами. И если 150 десантников-пожарных в Центре сегодня действительно имеются, то из 120 лесных пожарных в настоящее время есть только половина, всего 60 человек. Остальных бывший начальник Авиалесоохраны Олег Бутьянов на временные работы в пожароопасный период не набрал, по причине… отсутствия средств на зарплату. Но если деньги на эти цели Минприроды Карелии получило, то где они сейчас?

Как ранее сообщалось, из-за нехватки в республике 60-ти лесных пожарных, а это трактористы, водители, работники лесопожарных станций, группы пожаротушения Центра состоят всего из 3-4 человек, тогда как их должно быть 5-6 человек.

«Похоже, в Карелии власти пользуются тактикой выжженой земли. На повышение зарплат себе любимым и на пиар у них деньги есть, на подготовку к пожароопасному сезону - нет.

Считаю, что оценку происходящему должны дать надзорные органы», - сказал Ульянов.