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Новости. Общество
10:00, 09 Августа 2018

"Евро Цирк" привезет в Петрозаводск незабываемые номера со всего мира

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Фантастическая шоу-программа, которой рукоплескали зрители городов Европы, Средней Азии и России.

В программе "Евро Цирка" — невероятные и незабываемые номера российских цирковых коллективов и артистов из других стран, а также животные с удивительными способностями.

Чего только стоят львы-наездники на лошадях: цари зверей ездят на своей добыче!  Такого зрелища не увидишь ни в одном российском цирке.

Петрозаводчан познакомят с легендарным двухметровым роботом "Титаном" — тем самым, который прославился своим появлением на Олимпиаде в Сочи. Эта гигантская "умная машина" никого не оставит равнодушным — робот может разговаривать, плакать и танцевать.

Экстремальных ощущений добавит шоу-аттракцион "Байк-мото-шоу". Артисты из Санкт-Петербурга п/р Михаила Губанова выполняют трюки в  ограниченном пространстве со скоростью 90 км/ч. Гонки на мотоциклах, перелеты через полицейский автомобиль, сумасшедшие трюки на железных конях под куполом цирка - это поистине захватывающее зрелище.

Мощное техническое оснащение, яркие, креативные костюмы и, конечно, профессионализм артистов — всё это покорит самую искушённую публику и подарит незабываемые впечатления.

Номер мирового масштаба - артисты из немецкого цирка "Флик-фляк"- летающие акробаты со стеной — прыжки на батуте с одновременным исполнением сложнейших акробатических трюков с помощью стены. Смелые и ловкие  Воздушные гимнасты на цепи из цирка Юрия Никулина на Цветном бульваре Александра Вишневская и Никита Павлов (кстати сказать, тот самый, который вывел команду России на первое место в телевизионном шоу с Дмитрием Нагиевым "Больщие гонки") заставляют замереть в немом восторге, выполняя трюки на большой высоте без страховки.

Также жители Петрозаводска получат редкую возможность увидеть своими глазами –любимца публики-акробата Борн Фасе Оттиено. Звезда Африки покорит всех своей фантастической гибкостью.

Ну и, конечно, цирк заставит вдоволь посмеяться. За настроение отвечает весёлый клоун Андрюня (артист московского цирка).

Также в программе "Евро Цирка" — испанский козлик-канатоходец, очаровательный морской котик Герман и сообразительные попугаи, акробаты на Ренском колесе и колесе Сиро, тётушка Чарли и обезьянка Дуся, жонглёры и многое другое. 

Подарить себе и своим детям 150 минут счастья в "Евро Цирке" можно 25 августа по 9 сентября. цирк раскинет свой шатер у ТРК "ЛОТОС PLAZA" (пр.Лесной, 47А).

Билеты можно приобрести в кассах города:
- ТРК "ЛОТОС PLAZA" 
- ДК "Машиностроитель" (тел.70-33-35) 
- центральная касса возле цирка (с 21 августа) 

Детям до 3-х лет бесплатно в сопровождении родителей, без предоставления отдельно посадочного места.

Детям на VIP-ЛОЖЕ до 5- ти лет бесплатно!

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