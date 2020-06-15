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Европа не откроет границы для россиян в ближайшее время, считают эксперты

Новости. Общество
20:40, 15 Июня 2020
фото: © EPA-EFE/OLIVIER HOSLET
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Страны Евросоюза в ближайшее время согласуют список третьих стран, для которых с 1 июля откроют свои границы.

Россия с большой вероятностью не попадет в этот перечень, пишет РБК со ссылкой на портал Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По мнению экспертов, Евросоюз пока оставит границы для россиян закрытыми.

"Во-первых, сроки открытия наших границ остаются неясными. И вряд ли это произойдет 1 июля, поэтому Россия не сможет соответствовать принципам взаимности", – отметили в ассоциации.

Во-вторых, эксперты указали на то, что количество новых случаев коронавируса в России по-прежнему велико. Поэтому европейские страны пока не готовы принимать россиян. Так, до июля гражданам России запрещен въезд в Болгарию, на Кипр и в Грецию.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала государствам ЕС действовать скоординированно в вопросе открытия внешних границ и предложила им согласовать список не входящих в объединение стран, для которых ограничения могут быть сняты с 1 июля. При снятии ограничений на поездки будут учитываться ситуация в области здравоохранения, возможность принять меры для сдерживания инфекции и принцип взаимности.

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Комментарии

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кир
2020-06-15 21:00:04
Поташов не выедет, беда-то какая. :)
Изя
2020-06-15 20:47:41
Кто бы и сомневался , что там россиянам делать . Нам в Сев.Корею , в лучшем случае , в Китай :)
Гость
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