Европа не откроет границы для россиян в ближайшее время, считают эксперты

Страны Евросоюза в ближайшее время согласуют список третьих стран, для которых с 1 июля откроют свои границы.

Россия с большой вероятностью не попадет в этот перечень, пишет РБК со ссылкой на портал Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По мнению экспертов, Евросоюз пока оставит границы для россиян закрытыми.



"Во-первых, сроки открытия наших границ остаются неясными. И вряд ли это произойдет 1 июля, поэтому Россия не сможет соответствовать принципам взаимности", – отметили в ассоциации.

Во-вторых, эксперты указали на то, что количество новых случаев коронавируса в России по-прежнему велико. Поэтому европейские страны пока не готовы принимать россиян. Так, до июля гражданам России запрещен въезд в Болгарию, на Кипр и в Грецию.

Ранее Еврокомиссия рекомендовала государствам ЕС действовать скоординированно в вопросе открытия внешних границ и предложила им согласовать список не входящих в объединение стран, для которых ограничения могут быть сняты с 1 июля. При снятии ограничений на поездки будут учитываться ситуация в области здравоохранения, возможность принять меры для сдерживания инфекции и принцип взаимности.