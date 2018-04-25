Европейский суд по правам человека в случае с приговором встанет на сторону Алиханова, считают адвокаты

Адвокаты Девлета Алиханова готовы обжаловать решения о виновности подзащитного в Европейском суде по правам человека.

В этой жалобе главным требованием станет признание незаконным и необоснованным приговора, вынесенного Девлету Алиханову городским судом Петрозаводска и подтвержденным Верховным судом Республики Карелия. Главный аргумент - в деле отсутствует не только состав, но и само событие преступления. Сделка десятилетней давности по приватизации сберкасс, за которую привлекли к ответственности Алиханова, было проведена в полном соответствии с федеральным законодательством; точно также приватизация проходила в других российских регионах, да и у нас на территории Карелии. К тому же сам предприниматель и политик не имел к ней отношения, так как никогда не становился собственником спорных помещений. Кроме этого, приговор выносился Алиханову с вопиющими нарушениями уголовно-процессуального кодекса.

В суде первой инстанции Алиханова удалили из процесса без возможности обжаловать это решение. Судья Наталья Маненок посчитала, что своими эмоциональными речами он мешает рассмотрению дела.

Кроме этого, перед вынесением приговора Алиханову, по сути, предъявили новое обвинение, изменив формулировку и значительно расширив его объем. Изменять фабулу и объем итогового обвинения и, по сути, предъявлять новое на этой стадии запрещено уголовно-процессуальным кодексом - это также является прямым ущемлением прав подсудимого на защиту. Ведь он доказывал одно, а в самом конце судебного процесса ему предъявили совсем другое. Как считают защитники, пойти на изменение формулировки обвинения в рамках той же квалификации (мошенничество) прокурорским работникам пришлось от безысходности - в суде Девлет Алиханов разбил его доводами в пух и прах. Разложив все по полочкам, он доказал абсурдность обвинения, его противоречие федеральному законодательству и сложившейся по всей стране и в Карелии практике приватизации государственного имущества. Однако то, что попытались "нарисовать" гособвинители в новой редакции, не менее абсурдно и все так же не основано на законе.

Ну, и, наконец, выводы, сделанные судом, в принципе не соответствуют фактическим обстоятельствам дела, о чем не раз заявляли адвокаты и сам Алиханов в ходе судебного процесса.

Адвокаты Алиханова уверены, что и в случае с приговором Европейский суд по правам человека встанет на сторону их подзащитного. Слишком очевидны нарушения, слишком грубо, топорно и несправедливо поступила наша судебная система, делом Алиханова окончательно дискредитировавшая себя.

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