Евросоюз готовит изменения в санкции против России "в связи с подрывом суверенитета Украины".

Ранее источник в структурах ЕС заявил журналистам, что Брюссель может расширить санкционный список в качестве реакции на состоявшиеся в Донбассе выборы, пишут "РИА Новости".

В базе документов Евросоюза, которые находятся в разработке, появились два упоминания о возможных новых ограничениях.

"Предложение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Совету о внесении изменений в решение совета 2014/145/CFSP относительно ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – говорится в ссылке на документ, доступ к содержанию которого закрыт.

Кроме того, в повестке группы советников Брюсселя по международным вопросам впервые после встречи глав МИД в ноябре появился пункт "Подрыв суверенитета Украины: проект решения Совета и имплементация регулирования". Это также указывает на проработку возможных ограничительных мер.

Отношения Москвы и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.

В последнее время в Европе все отчетливее звучат мнения о необходимости отмены антироссийских санкций.