Евросоюз намерен продлить санкции против россиян

Евросоюз в ближайшее время продлит на полгода индивидуальные санкции в отношении граждан России, срок действия которых истекает 15 сентября.

Об этом ТАСС сообщил источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

"Да, как ожидается, ограничительные меры будут продлены в ближайшее время еще на шесть месяцев", – сказал он.

По словам дипломата, политическое решение о продлении санкций должно быть принято на одном из ближайших плановых заседаний без обсуждения. После этого оно так же, без обсуждения, будет утверждено Советом ЕС и опубликовано в Официальном журнале.

Евросоюз в 2014 году начал вводить санкции в отношении российских и украинских граждан "в связи с действиями, подрывающими или угрожающими территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". В черный список входят 175 человек, среди которых есть граждане России и Украины, а также 44 юридических лица, главным образом органы власти и военные формирования провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

В настоящее время в отношении России действует несколько пакетов санкций ЕС: экономические, индивидуальные ограничительные меры и рестрикции по Крыму. Последний представляет собой набор целевых санкций в отношении Крыма, с которым европейскому бизнесу запрещено поддерживать какие-либо связи.