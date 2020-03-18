"Евровидение-2020" перенесли на следующий год из-за коронавируса

Участники музыкального фестиваля останутся прежними.

Юбилейный 65-й музыкальный конкурс "Евровидение", который должен был пройти в Роттердаме в мае, перенесен на следующий год. Причиной этого стала эпидемия коронавируса, охватившая уже все европейские страны.

Организаторы песенного фестиваля до последнего надеялись на его проведение в нынешнем году и еще накануне сообщили в социальных медиа, что "ситуация, вызванная коронавирусом, стремительно меняется", и "многое нужно обсудить". Однако сегодня стало известно о переносе конкурса. Первым об этом объявила Израильская корпорация телерадиовещания со ссылкой на свою соотечественницу Эден Алене, участвующую в конкурсе, и членов ее команды. А потом об отмене сообщили организаторы песенного фестиваля.

"За последние несколько недель мы изучили множество альтернативных вариантов, которые позволят провести "Евровидение". Однако неопределенность, вызванная распространением коронавируса по всей Европе - и ограничения, введенные правительствами участвующих вещателей и властями Нидерландов, означает, что Европейский вещательный союз (EBU) принял трудное решение не продолжать актуальное событие, как планировалось. В основе этого решения лежит здоровье артистов, сотрудников, поклонников и посетителей, а также ситуация в Нидерландах, Европе и мире", - говорится в распространенном сегодня заявлении организаторов конкурса.

Как ожидается, состав участников песенного фестиваля в 2021 году останется прежним. Россию в Нидерландах представит поп-панк-рейв-группа Little Big из Санкт-Петербурга.