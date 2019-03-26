"Евровидение" в Израиле оказалось под угрозой срыва из-за обстрелов

Проведение конкурса встало под угрозу срыва из-за войны Израиля с Палестиной.

Участие 35-летнего Сергея Лазарева в песенном конкурсе "Евровидение-2019" может не состояться, пишет Cosmopolitan.

Две страны давно находятся в состоянии конфликта и время от времени даже начинают открытое военное противостояние. А накануне произошло событие, нарушившее хрупкое перемирие.

Президент США Дональд Трамп признал спорную местность, Голанские высоты, собственностью Израиля. Палестина возмутилась и нанесла ракетный удар по территории Израиля. Одна из ракет упала в 17 километрах от места проведения конкурса. Израильские военные ответили тем же. Сейчас противостояние усиливается.

"Евровидение" должно пройти в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. Организаторы конкурса признали, что не могут обеспечить безопасность. Впрочем, официальные представители Европейского вещательного союза заверяют, что подготовка к конкурсу продолжается.

"Охрана и безопасность всегда имеют первостепенное значение для ЕВС. Мы продолжаем работать для обеспечения благополучия всех, кто готовится к "Евровидению" в мае и участвует в нем. Мы будем внимательно следить за текущей ситуацией в Израиле" , – заявили они.