Ежемесячные выплаты многодетным семьям в Карелии продлят на 3 года

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Парламент Карелии сегодня принял проект закона о продлении ежемесячных выплат многодетным семьям еще на 3 года.
Согласно действующему законодательству, назначение ежемесячных выплат семьям, имеющим трех и более детей, в возрасте до 3 лет, должно было прекратится с 1 января 2020 года.
Поддержанный депутатами законопроект предполагает продление назначения выплат до 2021 года.
Каким будет размер выплат, и сколько семей их получат, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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