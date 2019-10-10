Ежемесячные выплаты многодетным семьям в Карелии продлят на 3 года

Парламент Карелии сегодня принял проект закона о продлении ежемесячных выплат многодетным семьям еще на 3 года.

Согласно действующему законодательству, назначение ежемесячных выплат семьям, имеющим трех и более детей, в возрасте до 3 лет, должно было прекратится с 1 января 2020 года.

Поддержанный депутатами законопроект предполагает продление назначения выплат до 2021 года. Каким будет размер выплат, и сколько семей их получат, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".