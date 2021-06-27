Ежесуточный показатель заболеваемости COVID-19 в Карелии превышает общероссийский почти в 2 раза

Главный санитарный врач Карелии Людмила Котович отметила ухудшение эпидемиологической ситуации в республике из-за коронавируса.

По словам главы Роспотребнадзора по Карелии Людмилы Котович, ежесуточный относительный показатель заболеваемости по республике на 100 тысяч населения по состоянию на 27 июня составляет 25,8. Аналогичный показатель по Российской Федерации - 13,9.

"За 25 календарную неделю прирост заболеваемости составил более 8294. Относительно 22 недели заболеваемость среди совокупного населения увеличилась в 2,6 раза. Рост заболеваемости продолжается. При этом отмечается рост показателя заболеваемости в возрасте 7-14 лет, 18-49 лет, а также в социальной группе детей, посещающих дошкольные учреждения. Доля работающего населения составляет 45 %, пенсионеров — 21 %", - пишет главный врач в постановлении от 27 июня.

Напомним, главный санитарный врач Карелии Людмила Котович подписала Постановление об обязательной вакцинации от коронавируса.