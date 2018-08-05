Фанаты раскритиковали Волочкову за новое голое фото

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Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в "Инстаграме" новое фото, где вместо одежды на ней только полотенце.
Снимок Волочкова подписала: "Когда утро светлое, доброе и таинственное". Но поклонники не оценили такой открытости, пишет "Life.ru".
Фанаты балерины считают, что Анастасия уже никого не удивит своими обнаженными снимками. Припомнили ей и снимки в стиле ню с отдыха.
Впрочем, зачастую на претензии хейтеров, которые критикуют ее за откровенные фото, Волочкова относится с иронией. Так, после череды подколов она даже запустила в "Инстаграме" хештег #шпагатволочковой, где регулярно появляются обновления.
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