Фанаты раскритиковали Волочкову за новое голое фото

Балерина Анастасия Волочкова опубликовала в "Инстаграме" новое фото, где вместо одежды на ней только полотенце.

Снимок Волочкова подписала: "Когда утро светлое, доброе и таинственное". Но поклонники не оценили такой открытости, пишет "Life.ru".

Фанаты балерины считают, что Анастасия уже никого не удивит своими обнаженными снимками. Припомнили ей и снимки в стиле ню с отдыха.

Впрочем, зачастую на претензии хейтеров, которые критикуют ее за откровенные фото, Волочкова относится с иронией. Так, после череды подколов она даже запустила в "Инстаграме" хештег #шпагатволочковой, где регулярно появляются обновления.