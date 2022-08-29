Фантастический снимок северного сияния сделал фотограф в районе Карелии

В Суоярвском районе Карелии фотограф Илья Тимин запечатлел удивительно красивое северное сияние.

«В ночь на Успение с 27 на 28 августа на небесах с юга пылали зарницы. А вот с севера показывали совсем другое светопреставление. Удивительное по яркости северное полярное сияние озаряло августовские леса над Карелией. Суоярвский район», - написал фотограф Илья Тимин на своей странице в соцсети.