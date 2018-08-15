ФАС оценила вероятность роста цен на бензин в 2019 году

Предпосылок для роста розничных цен на бензин и другие нефтепродукты выше инфляции в 2019 году сейчас нет.

Об этом сообщил начальник управления регулирования ТЭК Федеральной антимонопольной службы Дмитрий Махонин, передает РИА Новости.

"Мы надеемся, что никаких ценовых потрясений на рынке происходить не будет, это касается прежде всего цены на нефть на мировых рынках. Пока никаких предпосылок для темпа роста цен, отличающегося от инфляции, в следующем году мы не видим", — сказал он.

По его словам, нефтедобыча и нефтепереработка в России несет существенную налоговую нагрузку, и ФАС изначально выступала за то, чтобы в рамках завершения налогового маневра с 2019 года одновременно с отменой пошлин и увеличением НДПИ снижались акцизы на нефтепродукты.

"Но тут перед государством стоял тяжелый выбор: выполнение социальных обязательств, наполнение бюджета или снижение нагрузки на отрасль. Правительство приняло такое решение, которое сочло правильным. Теперь мы предлагаем после вступления в силу всех параметров налогового маневра посмотреть, как будет это влиять на ценовую ситуацию на рынке", — заключил собеседник агентства.

В апреле-мае в России начался резкий рост цены на топливо: бензин в рознице стал дороже 40 рублей за литр, а в начале июня — уже дороже 43 рублей. Для решения проблемы правительство, в частности, с 1 июня снизило ставки акцизов на бензин на три тысячи рублей, на дизельное топливо — на две тысячи и не стало повышать их на 700 рублей с 1 июля. Однако с 2019 года акцизы вырастут, как запланировано: на 4,101 тысячи рублей по бензину (до 12,314 тысячи) и на 2,876 тысячи по дизельному топливу (до 8,541 тысячи за тонну). Дальнейшее повышение акцизов планируется с 1 января 2020 года.