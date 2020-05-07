Фасады жилых домов начали ремонтировать в центре Петрозаводска (ФОТО)

До осени в карельской столице планируется привести в порядок 48 многоквартирных жилых домов.

В Петрозаводске начался ремонт фасадов жилых домов в центральной части города, сообщили в городской администрации.

Ход работ на улице Свердлова, 1 проверили наканунепредседатель комитета ЖКХ Андрей Бекелев и начальник управления жилищного хозяйства Ольга Морозова.

По итогам аукциона работы на этом объекте выполняет ООО "Люмакс". Контрактом предусмотрено оштукатуривание, очистка плитки, ремонт балконных плит, карниза, водосточной системы, окраска нижней части фасада. Выполнить эти работы планируется в течение трех недель. Контроль осуществляет МКУ "Служба заказчика".

"Всего планируется привести в нормативное состояние 48 домов: 29 домов будут в ремонте по соглашениям с управляющими компаниями и ТСЖ, а по 19 домам заказчиком выступает муниципальное учреждение "Служба заказчика". В срок до 15 сентября работы по всем объектам должны быть выполнены и сданы", - пояснил Андрей Бекелев.

Администрация обращает внимание, что владельцы вывесок, размещенных на фасадах многоквартирных домов, обязаны демонтировать их на время ремонтных работ.