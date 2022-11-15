Федеральная сеть доставки еды «Токио-citi» придет в Петрозаводск при поддержке властей

Государственный Фонд по содействию кредитованию малого и среднего предпринимательства Карелии профинансировал открытие в Петрозаводске предприятия федеральной сети доставки еды «Токио-Сiti».

Об этом сообщил министр экономического развития республики Олег Ермолаев.

По его словам, благодаря финансовой поддержке Фонда предприниматели из Петрозаводска закупили необходимое оборудование. В настоящее время предприятие проводит набор и обучение персонала. Открытие цеха состоится в декабре.

В планах предпринимателей открытие второго цеха, ресторана и точек в торговых центрах.