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Федеральную трассу "Кола" перекроют на два часа

Новости. Общество
11:52, 28 Августа 2020
фото: © ФКУ Упрдор "Северо-Запад"
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Дорогу перекроют 29 августа в связи с разводкой моста через Свирь, сообщили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В субботу, 29 августа, в течение двух часов будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта.

"В период с 8.50 до 10.50 для прохода вниз по реке яхты "Baron Brambeus" с максимальным высотным габаритом 18 метров представителями ОАО "РЖД" будет производиться разводка моста через реку Свирь, расположенного на км 236 федеральной автомобильной дороги Р-21 "Кола", у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто", – сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор "Северо-Запад" Илья Пузыревский.

Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования. 

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