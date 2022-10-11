Федеральную трассу Кола подсветят в соседнем с Карелией регионе

Современными осветительными приборами оборудуют подъезд к аэропорту Мурманска, сообщили в Упрдор "Кола".

Устройство сети наружного освещения предусмотрено проектом, получившим недавно положительное заключение Главгосэкспертизы России. Предполагается, что более 17 км дороги, ведущей от трассы «Кола» к аэропорту Мурманска, оборудуют опорами со светодиодными фонарями. Это позволит обеспечить проезжую часть ровным ярким светом, сделав движение на всем протяжении безопасней и комфортнее. Планируется, что работы начнутся в 2022 году.

За два минувших года общая протяженность освещенных участков на федеральных трассах увеличилась почти на 10 км, суммарно превысив 200 км. В этом году современными осветительными приборами оборудован съезд с трассы «Кола» к городам Апатиты и Кировск, новые системы наружного освещения смонтированы на семи оборудованных пешеходными переходами и остановками общественного транспорта участках дорог вблизи съездов к населенным пунктам в Карелии и Мурманской области.

Монтаж осветительных приборов также предусмотрен на недавно переданных в федеральную собственность автодорогах – в первую очередь на участках, пролегающих по населенным пунктам. Там, где обновление трасс еще не началось, светильники оборудуют по временной схеме. Так, в октябре восстановлено освещение участков автодороги А-215 в селе Рыбрека Прионежского района Карелии, а современные светильники появятся здесь после завершения ее капремонта.

Ранее сообщалось, на окраине Петрозаводска включили освещение.