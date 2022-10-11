На окраине Петрозаводска включили освещение

Новые фонари установили почти на трёх десятках объектов в разных районах города, сообщили в администрации Петрозаводска.

Муниципальное унитарное предприятие «Петрозаводские энергетические системы» продолжает модернизацию системы наружного освещения в карельской столице. Работы в этом году запланированы на более 40 объектах в разных районах города.

Завершены работы почти на трёх десятках объектов. Новые фонари уже ежедневно зажигаются в Соломенном на Петрозаводском шоссе, Главной площади, улицах Соломенской, Логмозерской, Рабочей, на Птицефабрике между Южным и Рядовым проездами, на Вытегорском шоссе на Кукковке и на Гвардейской улице на Ключевой. Эти объекты оборудовали в рамках нацпроекта. Также освещение подключено к сетям и функционирует в полном объёме:

— на Карельском проспекте (на участке от Кукковского кольца до улицы Торнева);

— на проспекте Ленина (между улицей Фридриха Энгельса и площадью Гагарина);

— на Высотной аллее;

— в Ругозерском переулке (между Зеленой и Олонецкой улицами);

— на улице Фурманова (от улицы Черняховского до железнодорожного перехода);

— на Мичуринской улице (между улицами Островского и Фурманова);

— на Пограничной улице (от улицы Сулажгорские Высоты до Яковинского проезда);

— на улице Кутузова (между улицами Мелентьевой и Краснофлотской);

— на улице Советской (между улицами Мелентьевой и Краснофлотской);

— на улице Пархоменко (между улицами Чапаева и Сыктывкарской);

— на Кимасозерской улице (между улицами Лобачевского и Пархоменко);

— на Станционной улице (от улицы Лизы Чайкиной до железнодорожного перехода в районе Балтийской улицы);

— на Нойбранденбургской улице (от Ключевой улицы до Ремесленного проезда);

— на улице Древлянка (между Лесным проспектом и улицей Попова);

— на улице Ровио (между Комсомольским проспектом и Лыжной улицей);

— на Вороньем проезде;

— на Курганском проезде;

— на улице Куйбышева (от улицы Титова до проспекта Карла Маркса);

— на проспекте Карла Маркса (участок у Национального театра);

— на Судостроительной и Сунской улицах (участок от д. 28 на Судостроительной улице до Семеновского проезда);

— в Образовательном проезде (участок от Сыктывкарской улицы до д. 22к1 на улице Древлянка);

— на Красной улице (участок между улицами Анохина и Шотмана).

Кроме того, работы завершены и ожидают приёмки на улице Ригачина (участок от набережной Гюллинга до ж/д переезда на улице Онежской Флотилии) и на улице Щорса, в 1-м и 2-м Речных переулках.

Продолжают обновлять систему освещения на улицах Антикайнена (участок от Лобановского моста до Ленинградской улицы, Дмитриевский сквер), Фридриха Энгельса (на спуске в парк Сенаторка и у родника), Маршала Мерецкова (участок от проспекта Александра Невского до Загородной улицы), Загородной (участок от улицы Маршала Мерецкова до улицы Калинина), Боровой (участок от Пограничной улицы до МДОУ Детский сад № 74), Пограничной (участок от улицы Халтурина до Ветеренарного переулка), на набережной Варкауса и в парке Патриот. В ближайшее время стартуют работы на Петровской набережной (участок пешеходной дорожки от Каменной до Городской площади).

В мэрии напомнили, что всего в этом году будет установлено более 1000 опор и 1500 светильников, протянуто около 40 км провода.