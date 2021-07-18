Федеральную трассу «Кола» в Карелии перекрыли для транспорта из-за лесных пожаров  

Участок автотрассы «Кола» на границе Медвежьегорского и Сегежского районов Карелии закрыт для движения транспорта из-за дыма от лесных пожаров.

Об этом сообщили в ФКУ Упрдор «Кола»

«С 19:15 18 июля в связи с ухудшающейся видимостью из-за увеличения уровня задымленности от лесного пожара, а также из-за выхода пожара в полосу отвода закрыто движение транспортных средств на участке км 649 — 652 автодороги Р-21 „Кола“ для всех видов транспортных средств. Просим водителей учитывать это обстоятельство, планируя поездку», — говориится в сообщении.

Оперативную информацию можно уточнить, обратившись в территориальный ситуационный центр: +7(8142)444477.