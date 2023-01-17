Федеральную трассу перекрыли для грузовиков из-за сильнейшего снегопада в соседнем с Карелией регионе

В Мурманской области из-за снегопада перекрыта трасса «Кола» для движения большегрузов.

По информации официального сайта МЧС России, во вторник, 28 февраля, с 08.00 специальные службы перекрыли автодорогу «Кола» с 1149 по 1381 километр для движения грузовых автомашин.



Причина - сильный снегопад и ветер.



«Будьте внимательны и осторожны», - говорится на сайте МЧС РФ.