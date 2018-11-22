Федеральные эксперты считают, что Парфенчиков провел классную работу над ошибками в Суоеки

Эксперты сайта "Давыдов.Индекс" считают, что глава Карелии Артур Парфенчиков задал новый тренд: после конфликта с жительницей республики, опубликовавшей их эмоциональную переписку в соцсетях, он не просто извинился, но и решил проблему, из-за которой сорвался на грубость.

Глава Карелии Артур Парфенчиков, который на днях пополнил список региональных руководителей, допустивших неудачные высказывания в сети, в отличие от предшественников, сумел обратить конфликт из "минуса" в "плюс", пишет портал "Давыдов. Индекс".

После того, как сначала в соцсетях, а затем в популярных телеграм–каналах и федеральных СМИ появились скрины его переписки с жительницей республики Анной Власовой, которая жаловалась на закрытие детского сада в поселке Суоёки, Парфенчиков практически сразу признал ошибку и публично извинился за допущенный в ответах "эмоциональный срыв".

Дав понять, что он такой же человек, как и все, бывший главный судебный пристав страны оказался на одной ступеньке с теми, кто ежедневно пишет ему жалобы "ВКонтакте" (кстати, на многие он отвечает лично, хотя мог бы посылать по инстанциям). И даже в тот день, когда разразился скандал, до поздней ночи отвечал на комментарии, которых на его странице набралось около четырехсот.

В то время, как другие герои подобных скандалов стремились замолчать ситуацию или же бежали от нее (как это в буквальном смысле сделала свердловская министр-гимнастка, уехавшая в отпуск), карельский губернатор поспешил на личную встречу к жалобщице.

Отменив все запланированные в Москве мероприятия, он в тот же день сел в самолет и прилетел в Петрозаводск, чтобы добраться до деревни, где живет Власова. Он не только побывал у нее дома, но и встретился с жителями поселка Суоёки, причем на эту встречу люди пришли чуть ли не всей деревней.

Когда выяснилось, что закрытый детский сад находится в аварийном состоянии и объективно не может быть открыт, Парфенчиков предложил жителям создать в поселке Суоёки семейную детсадовскую группу для пяти детей.

При этом он остался стоять на позиции, что содержать в поселке полноценное дошкольное учреждение для такого числа малышей нерационально. В итоге на сельском сходе решили, что ветхое здание детского сада пойдет жителям на дрова, а для семейного детского сада власти выкупят частный дом, который перейдет в муниципальную собственность после ремонта и оборудования. Любопытно, что героиня скандала Анна Власова согласилась работать в семейной группе помощником воспитателя.

Счастливый конец у этой истории еще не наступил, однако, похоже, что Парфенчиков нашел выход из тяжелой ситуации, которая характерна для десятков других населенных пунктов Карелии, где точно также группа детей для полноценных детских садов по нормативам не набирается, и местным властям приходится оптимизировать учреждения.

Теперь практика открытия семейных детсадовских групп получит распространение в карельской глубинке. Кстати, этот опыт может и в других регионах получить распространение.

Вовремя сделав работу над ошибками, Парфенчиков показал пример того, как нужно выходить из подобных конфликтных ситуаций без серьезных имиджевых потерь. Бесплатный урок для других эмоциональных руководителей регионов.