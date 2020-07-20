Федеральный канал показал, как мажор, совершивший смертельное ДТП, безнаказанно гоняет по Петрозаводску (ВИДЕО)

"Пятый канал" рассказал о Кирилле Сортланде, участнике смертельного ДТП, в котором погиб 23-летний петрозаводчанин.

Корреспонденты "Пятого канала" показали момент смертельной аварии, которая произошла 14 июня на Комсомольском проспекте. Тогда после страшного столкновения Daewoo Matizс BMW, в больнице от полученных травм скончался 23-летний водитель малолитражки.

На сегодняшний день, по словам правоохранительных органов, проводится расследование. Второй участник смертельного ДТП – Кирилл Сортланд продолжает безнаказанно на огромной скорости ездить по городу.

"Пятый канал" показал скоростные заезды Сортланда по Петрозаводску. Многие видеоролики Сортланд сам выкладывает в интернет, показывая беспомощность системы.

Что о ситуаци говорит сам "герой" заездов, смотрите в сюжете "Пятого канала".

Напомним, за развитием ситуации с Сортландом пристально следит блогер Варламов.